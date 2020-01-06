Фанаты ПАОК до смерти избили болгарина – тот упал прямо под колеса машины

Болельщик из Болгарии погиб в Салониках после нападения фанатов ПАОК.

Около 20 человек с битами и палками напали на трех болгар в центре города 5 января, пишет New York Times. Один из болгар из-за избиения упал на дорогу, и его тут же переехала машина. Водитель уехал с места убийства.

Полиция задержала 14 фанатов ПАОК и разыскивает водителя. Следователи ждут вскрытия, чтобы понять причины смерти – возможно, мужчина умер от избиений ультрас, и водитель не виноват.

Причиной нападения стало поражение ПАОК от «Ариса» (2:4), с фанатами которого дружат болельщики болгарского клуба «Ботев». Трое пострадавших как раз приехали поддержать «Арис» в Салоники.

ПАОК идет на втором месте в чемпионате Греции, уступая «Олимпиакосу» одно очко.

«Ботев» – на восьмом месте в таблице болагрского чемпионата.

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