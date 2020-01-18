Заказчиком покушения на спортивного директора Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевича, возможно, был бывший игрок сборной Испании и «Реала» Рауль Браво.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf. Сейчас греческая полиция (покушение было совершено в Афинах) прорабатывает версию причастности Браво к преступлению.

Возможный мотив испанца – наличие у Ковачевича информации об организации договорных матчей.

Ковачевич и Браво в 2007-2009 гг. вместе выступали за «Олимпиакос». Сейчас в Испании ведется расследование об участии Браво в договорных играх.

Нападение на Ковачевича было совершено в начале января. При попытке уклониться от выстрела Дарко повредил колено и попал в больницу в качестве превентивной меры; его жизни ничто не угрожает.

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