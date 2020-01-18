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В Сербии уверены, что за покушением на Ковачевича стоит бывший игрок «Реала» Рауль Браво
Вот это поворот!
Заказчиком покушения на спортивного директора Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевича, возможно, был бывший игрок сборной Испании и «Реала» Рауль Браво.
Об этом сообщает Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf. Сейчас греческая полиция (покушение было совершено в Афинах) прорабатывает версию причастности Браво к преступлению.
Возможный мотив испанца – наличие у Ковачевича информации об организации договорных матчей.
- Ковачевич и Браво в 2007-2009 гг. вместе выступали за «Олимпиакос». Сейчас в Испании ведется расследование об участии Браво в договорных играх.
- Нападение на Ковачевича было совершено в начале января. При попытке уклониться от выстрела Дарко повредил колено и попал в больницу в качестве превентивной меры; его жизни ничто не угрожает.
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