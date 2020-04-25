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Ekathimerini: «Олимпиакос» могут понизить в классе за договорные матчи

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«Олимпиакос»«Олимпиакос»

«Олимпиакос»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
30 минут назад

Самый титулованный клуб Греции попался на грязи.

Греческий «Олимпиакос» может отправиться во второй дивизион за участие в договорном матче.

Греческая федерация футбола (HFF) расследует обстоятельства игры между «Олимпиакосом» и «Атромитосом» 2015 года – «красно-белые» победили со счетом 2:1. По информации Ekathimerini, клубы обвиняются в организации договорного матча с целью получения выгоды через букмекерские конторы. Обвинения предъявлены клубам и 15 причастным лицам – в том числе владельцу «Олимпиакоса» Евангелосу Маринакису, владельцу «Атромитоса» Гиоргосу Спаносу и бывшему президенту HFF.

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Если нарушения подтвердятся, клубы заплатят по 3 млн евро штрафа и понизятся в классе. Причастные будут пожизненно отстранены от футбола. По информации SDNA, под подозрением находятся и другие матчи «Олимпиакоса».

  • «Олимпиакос» 44 раза становился чемпионом страны. Перед паузой в чемпионате-2019/20 пирейский клуб лидировал с 14-очковым отрывом от ПАОК, который был оштрафован на 7 баллов.
  • Маринакис также является владельцем английского «Ноттингем Форест».

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