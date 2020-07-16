У игроков ПАОК выявили просроченные медицинские карты. Им влепят технарь, а АЕК Карреры попадет в ЛЧ

Массимо может сходу вывести команду в главный еврокубок. А еще он встретится с «Олимпиакосом» в финале Кубка Греции.

В чемпионате Греции любопытная развязка: 15 июля АЕК на своем поле сыграл вничью с ПАОК (0:0) и за тур до финиша лишился шансов подняться на вторую строчку. Чемпионом давно стал «Олимпиакос», второе место занял ПАОК, а третье – АЕК, которым руководит Массимо Каррера. В Лигу чемпионов от чемпионата Греции попадают клубы, занявшие 1-е и 2-е места.

Однако уже после матча АЕК – ПАОК в дело вмешалось невиданное: по данным греческого издания sport24.gr, ПАОК могут засчитать техническое поражение, что позволит Каррере и его парням квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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Что произошло?

Источник сообщает, что у 12 футболистов клуба из Салоников оказались просроченные «карты здоровья» (медицинский документ, в котором лечащими врачами ведется запись истории болезни пациента и назначаемого ему лечения. В период пандемии COVID-19 карты должны постоянно обновляться – прим. Eurosport), этот факт зафиксировал резервный арбитр. В течение 48 часов после игры АЕК должен подать протест – если его удовлетворят, команде запишут три очка, которые превратят средней успешности сезон в по-настоящему удачную кампанию (конкурировать с «Олимпиакосом» никто и не думал, а вот за вторую строчку велась ожесточенная борьба).

Также sport24.gr пишет, что, если ПАОК признают виновным, клуб заплатит штраф в размере от 8 до 40 тысяч евро. Впрочем, на фоне непопадания в ЛЧ это наказание кажется незначительным.

Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года, то есть уже по ходу сезона-2019/20. На момент прихода Массимо клуб из Афин шел на третьей строчке в турнирной таблице (в зоне Лиги Европы), так что, вполне вероятно, первый сезон итальянца в чемпионате Греции будет признан сверхуспешным. Все зависит от того, какой вердикт по ситуации с ПАОК вынесут греческие футбольные власти.

Ранее в СМИ появились слухи, что Каррера может вернуться в московский «Спартак», который под его руководством в 2017 году стал чемпионом России. Массимо отверг эти соображения, назвав их «выдумками».

26 июля в Греции пройдет финал национального Кубка. В матче сыграют АЕК Карреры и «Олимпиакос».

После отставки Массимо в октябре 2018-го в «Спартаке» успели поработать Рауль Рианчо, Олег Кононов и Доменико Тедеско.

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