Игрок «Олимпиакоса» получил 5-летний срок и запрет посещать Испанию в течение 8 лет

Список вменяемых Рубену Семеду преступлений впечатляет.

26-летний португальский защитник Рубен Семеду, несколько лет выступавший в Испании, узнал приговор по нескольким обвинениям. Футболист был признан виновным в грабительстве, вооруженном нападении, похищении, а также незаконном хранении оружия. Часть преступлений Семеду признал.

Провинциальный суд Валенсии приговорил Рубена к 5 годам заключения (срок считается отложенным) и наложил 8-летний запрет на посещение Испании, передает Levante El Mercantil Valenciano.

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Семеду был задержан зимой 2018 года, отбыл 5 месяцев под стражей и вышел под залог в 30 тысяч евро ради возможности продолжить карьеру.

В Испании португалец выступал за «Реус Депортиу», «Вильярреал» и «Уэску».

В июне 2019-го Семеду перешел в греческий «Олимпиакос» и подписал контракт на 4 сезона.

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