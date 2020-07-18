Игрок «Олимпиакоса» получил 5-летний срок и запрет посещать Испанию в течение 8 лет

Рубен Семеду
Фото: Getty Images
Список вменяемых Рубену Семеду преступлений впечатляет.
26-летний португальский защитник Рубен Семеду, несколько лет выступавший в Испании, узнал приговор по нескольким обвинениям. Футболист был признан виновным в грабительстве, вооруженном нападении, похищении, а также незаконном хранении оружия. Часть преступлений Семеду признал.
Провинциальный суд Валенсии приговорил Рубена к 5 годам заключения (срок считается отложенным) и наложил 8-летний запрет на посещение Испании, передает Levante El Mercantil Valenciano.
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Семеду был задержан зимой 2018 года, отбыл 5 месяцев под стражей и вышел под залог в 30 тысяч евро ради возможности продолжить карьеру.
- В Испании португалец выступал за «Реус Депортиу», «Вильярреал» и «Уэску».
- В июне 2019-го Семеду перешел в греческий «Олимпиакос» и подписал контракт на 4 сезона.
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