Панатинаикос
    -
    20:30
    28.02.21
    Стадион Олимпиако
    АЕК Афины
      Чемпионат Греции • Регулярный
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      Панатинаикос - АЕК Афины

      Футбол, Чемпионат Греции. Следите за матчем Панатинаикос – АЕК Афины на Eurosport.ru! 28 февраля 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ласло Белени или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Панатинаикос и АЕК Афины и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Панатинаикос и АЕК Афины, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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