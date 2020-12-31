Массимо Каррера, которого 22 декабря сняли с должности главного тренера греческого АЕК, не попрощался с командой лично, а оставил письмо на тактической доске.

«Дорогие парни! Было приятно с вами работать. Спасибо за все! Всего наилучшего вам в карьере и жизни!», – написал Массимо.