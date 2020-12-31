Массимо Каррера, которого 22 декабря сняли с должности главного тренера греческого АЕК, не попрощался с командой лично, а оставил письмо на тактической доске.
«Дорогие парни! Было приятно с вами работать. Спасибо за все! Всего наилучшего вам в карьере и жизни!», – написал Массимо.
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АЕК уволил Карреру через год и 2 недели после назначения
Новым тренером АЕК после Карреры стал 56-летний испанец Маноло Хименес.
- Каррера возглавлял АЕК с декабря 2019 года. В сезоне-2019/20 клуб занял третье место в Суперлиге.
- В этом сезоне дела у клуба шли неважно – АЕК занял последнее место в группе Лиги Европы и идет лишь четвертым в чемпионате с отставанием в 8 очков от «Олимпиакоса».
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