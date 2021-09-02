Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду предстал перед судом по обвинению в изнасиловании.

На заседании 2 сентября 27-летнему португальцу сменили меру пресечения – его освободили под залог в 10 миллионов евро.

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В четверг также стало известно, что судебно-медицинская экспертиза предполагаемой жертвы не выявила признаков сексуального насилия.

«На гениталиях и анусе не было обнаружено ран, синяков или недавних травм», – говорится в документе, заполненном судебно-медицинскими экспертами, содержание которого было опубликовано на греческом сайте, в котором, однако, подробно описаны два синяка на туловище девушки.

«Синяки могли стать результатом удара или столкновения с твердой поверхностью. Возможно, контакта с острым предметом. Эти травмы могли быть нанесены во время предполагаемого инцидента», – говорится в отчете судебно-медицинской экспертизы.

Адвокат Семеду заявил, что его клиент невиновен, поскольку нет повреждений в области гениталий, что указывает на отсутствие состава преступления.

Семеду обвиняется в изнасиловании 17-летней девушки, совершенном группой лиц. Потерпевшая пояснила, что встретилась с футболистом в баре и спустя некоторое время поехала к нему домой, где и подверглась сексуальному насилию, сообщает издание A Bola.

Также причастным к этому преступлению называется некий 40-летний мужчина.

В прошлом сезоне Семеду сыграл 30 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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