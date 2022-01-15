Трое мужчин избили дубинками защитника «Олимпиакоса» Рубена Семеду. Злоумышленники в масках подкараулили игрока возле его дома.

Досталось и другу Семеду, который был рядом. Молодых людей доставили в отделение полиции для дачи показаний, а затем отвезли в больницу. Заведено дело. Сообщает, что нападение может быть связано с прошлым футболиста, который в 2021 году привлекался к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. Семеду арестовали, но позже отпустили под залог 10 тысяч евро.

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Чемпионат Греции Семеду, обвиняемый в изнасиловании, вышел под залог в 10 млн евро 02/09/2021 В 18:05

В 2021 году имущества также лишились футболист «Наполи» Адам Уна, вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу и легенда «Удинезе» Антонио ди Натале. Но самый жуткий инцидент случился в Португалии, где жестко обошлись с Николасом Отаменди из «Бенфики»

Источник: ERT1.

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