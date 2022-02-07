Ужасный инцидент произошел в матче чемпионата Греции А1 между командами «Антемос Галиста» и «Халкиди». На 75-й минуте повздорили игроки, и на поле началась настоящая бойня, в результате которой пострадали трое футболистов и тренер гостей. Ему сломали ребра.
Особенно неприятно, что матч начался с минуты молчания в память об убитом в январе фанате «Ариса», 19-летнем студенте Алкисе Камбаносе. Подозреваемый уже задержан – им оказался член фан-клуба ПАОК.
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Источник:Proto Thema
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