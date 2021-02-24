Бывший капитан сборной Южной Кореи Ки Сонъён, в течение восьми лет игравший в АПЛ, подозревается в совершении сексуального насилия.

Адвокатская фирма Hyun Law выпустила пресс-релиз, в котором описаны обвинения, выдвинутыми двумя клиентами. Обвиняемый на год старше заявителей и является «звездным игроком, которые недавно присоединился к клубу из Сеула». Сообщается, что этот футболист и его товарищ по команде заставляли двух жертв совершать с ними половые акты в период с января по июнь 2000 года. Когда те не подчинились, два старших футболиста избили их.

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Под описание подходит экс-капитан национальной сборной Ки Сонъён, который посещал ту же школу и в 2000 году учился в шестом классе. В июле 2020-го Ки как раз вернулся в «Сеул» после нескольких лет выступлений за границей. Он опроверг все обвинения. Представляющее его интересы агентство выпустило заявление, что игрок не имеет никакого отношения к рассказу предполагаемых жертв. «Ки предпримет все необходимые юридические действия в ответ на ущерб, причиненный ложными обвинениями», – говорится в релизе, который цитирует Korea Times.

С 2010 года Ки выступал в «Селтике», «Суонси», «Сандерленде», «Ньюкасле» и «Мальорке».

С «Суонси» выиграл Кубок Английской лиги, с «Селтиком» – чемпионат Шотландии.

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