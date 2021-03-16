Русский форвард «Чонбук Хендэ Моторс» Станислав Ильюченко сделал дубль в матче пятого тура чемпионата Южной Кореи.

В домашней встрече против «Тэгу» Ильюченко вышел в стартовом составе и отличился во втором тайме. На 62-й минуте нападающий подключился к быстрой контратаке и получил мяч от Богён Кима. Ильюченко отлично убрал защитника в центре и пробил в ближний угол.

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А на 71-й минуте темнокожий швед Моду Бэрроу протащил мяч в нападении и отправил пас Киму. Богён в падении скинул русскому страйкеру, Станислав прорвался мимо двух соперников и следующим касанием точно пробил в створ.

«Чонбук Хендэ Моторс» пропустил в конце матча, но удержал победу над «Тэгу» – 3:2.

30-летний Ильюченко переехал в Южную Корею в 2019 года из немецкого «Дуйсбурга». В сезоне-2021 у Стаса три мяча в пяти матчах.

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