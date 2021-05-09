В матче третьей корейской Лиги между «Канныном» и «Чхонджу» случился гол в исполнении вратаря. Голкипер «Каннына» Чол Хо Ким выбил мяч из своей штрафной и попал в ворота соперника.

Мяч долетел до штрафной «Чхонджу», отскочил от газона, перепрыгнул через вратаря и под крики корейских комментаторов юркнул в сетку.

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«Каннын» все равно проиграл со счетом 1:2.

Команда занимает предпоследнее место в таблице третьего дивизиона, «Чхонджу» идет восьмым.

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