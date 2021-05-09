В матче третьей корейской Лиги между «Канныном» и «Чхонджу» случился гол в исполнении вратаря. Голкипер «Каннына» Чол Хо Ким выбил мяч из своей штрафной и попал в ворота соперника.
Мяч долетел до штрафной «Чхонджу», отскочил от газона, перепрыгнул через вратаря и под крики корейских комментаторов юркнул в сетку.
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- «Каннын» все равно проиграл со счетом 1:2.
- Команда занимает предпоследнее место в таблице третьего дивизиона, «Чхонджу» идет восьмым.
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