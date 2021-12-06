Российский нападающий Станислав Ильюченко выступает в корейской K-Лиге уже два с половиной года. Летом 2019-го форвард перешел в «Пхохан Стилерс» – до этого вся карьера Станислава прошла в Германии. Восемь лет он менял клубы низших немецких дивизионов и дорос до «Дуйсбурга», который на момент его отъезда в Корею выступал во второй Бундеслиге.

Уроженец Калмыкии ярко сверкнул на старте карьеры, наколотив 29 мячей в 31 встрече. Но с повышением уровня результативность снижалась, и в последнем сезоне за «Дуйбсург» Ильюченко выдал неубедительные четыре гола в той же 31 игре. Трансфер в «Пхохан» здорово взбодрил Станислава, который в первый сезон оформил девять мячей в 19 встречах, а во второй – 20 голов в 30 играх. Ильюченко превратился в топ-форварда на уровне корейской лиги и за 975 тысяч евро перешел в «Чонбук Хёндэ», команду, которая семь раз брала золото чемпионата за последние 11 лет и ни разу за это время не вылетала из топ-3.

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Станислав Ильюченко Фото: Getty Images

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С приходом россиянина ничего не изменилось: «Чонбук Хёндэ» снова взял золото. Ильюченко забил относительно скромные 19 мячей в 44 встречах. Станислав пропустил лишь четыре матча за сезон, причем три – из-за повреждения или дисквалификации, а на поле по решению тренера он не вышел только один раз. Ильюченко мог бы забить больше, но в «Чонбуке» он конкурирует за место на поле с бразильцем Густаво, забившим в чемпионате 14 мячей (у Ильюченко – 12). Футболисты взаимозаменяемы и выполняют на поле одну и ту же роль, при этом оба вошли в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата Кореи: Густаво – третий, Ильюченко – четвертый.

Благодаря выступлениям в Корее у Ильюченко серьезно вырос ценник на Transfermarkt. Когда Станислав переходил из «Дуйсбурга» свободным агентом, его оценивали в 450 тысяч евро, сейчас – в 2 млн. Сумма выросла и за прошедший сезон. С момента трансфера из «Пхоханга» ценник русского форварда забустился на 800 тысяч евро.

Корейские фанаты кайфуют от Ильюченко и постоянно поддерживают его в комментариях инстаграма.

«Первоклассный остается первоклассным», – написал heeee_____ya.

«Я люблю тебя, брат», – признался 2xxjx.

«Ты – номер один» – уверен yh_choi93.

Болельщики прозвали Ильюченко первоклассным, так как на корейском языке первые две буквы его имени означают это слово. «Когда я играл за «Пхохан», репортер сказал мне, что это означает «первоклассный». С тех пор я позирую на фотографиях, направив указательный палец в небо», – рассказывал Ильюченко корейской прессе.

Местные медиа также довольны игрой Станислава. «Ильюченко привлек много внимания, так как носит фамилию, оканчивающуюся на «Ченко», как Андрей Шевченко, в прошлом легенда сборной Украины и образец безупречного игрока и нападающего. Ильюченко оправдал ожидания», – писал Sportsworldi.

Станислав Ильюченко с одноклубниками по «Чонбук Хёндэ» Фото: From Official Website

«Хотя нападающие Густаво и Ким Сын Дэ здоровы, с переходом Ильюченко «Чонбук» в этом сезоне усилил линию нападения», – считает журналист Edaily.co.kr Ли Сок Му.

Ильюченко дал большое интервью Eurosport.ru – там о Германии, переезде в Корею и интересном прозвище.

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