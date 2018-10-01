Eurosport
Идиотский гол из Индии – даже Митхуну Чакраборти ты посочувствуешь больше, чем этому вратарю
Где-то должен появиться брат вратаря.
В матче четвертого тура чемпионата Индии между «Нортист Юнайтед» и «Гоа» произошел волшебный эпизод.
На восьмой минуте игрок хозяев отдал длинный пас вперед. 18-летний голкипер «Гоа» Мухаммед Навас вышел из штрафной и схватил мяч руками.
Арбитр обалдел от такой наглости, но дал свисток. Уругваец Федерико Гальего первым подбежал к месту нарушения и закинул мяч в сетку, пока Навас не вернулся в раму.
- «Нортист» и «Гоа» сгоняли ничью – 2:2.
- До конца матча по воротам Мухаммеда Наваса пробили пять раз. Получается, что он совершил три сэйва.
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