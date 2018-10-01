Идиотский гол из Индии – даже Митхуну Чакраборти ты посочувствуешь больше, чем этому вратарю

В матче четвертого тура чемпионата Индии между «Нортист Юнайтед» и «Гоа» произошел волшебный эпизод.

На восьмой минуте игрок хозяев отдал длинный пас вперед. 18-летний голкипер «Гоа» Мухаммед Навас вышел из штрафной и схватил мяч руками.

Арбитр обалдел от такой наглости, но дал свисток. Уругваец Федерико Гальего первым подбежал к месту нарушения и закинул мяч в сетку, пока Навас не вернулся в раму.

«Нортист» и «Гоа» сгоняли ничью – 2:2.

До конца матча по воротам Мухаммеда Наваса пробили пять раз. Получается, что он совершил три сэйва.

У шведского ветерана выдался отличный вечер: бахнул шикарный штрафной и отхлебнул пивка с трибун

Все-все-все главные истории в вашем телеграме