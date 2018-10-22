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Воспитанник «Барсы» Мануэль Лансароте завернул изящный сухой лист в матче чемпионата Индии

Воспитанник «Барсы» завернул изящный сухой лист в матче чемпионата Индии
Eurosport

43 мин. назад

Пошел по стопам Салаха.

В матче третьего тура индийской Суперлиги «Джамшедпур» сыграл вничью с командой «Атлетико де Калькутта» – 1:1.

В составе «Атлетико» голом отметился испанец Мануэль Лансароте – 34-летний нападающий забил прямым ударом с углового.

Совсем недавно такой же гол в матче за Египет оформил Мохамед Салах. Ждем, чей сухой лист будет следующим.

  • Лансароте – воспитанник «Барселоны». В испанском футболе Мануэль поиграл за различные команды, в том числе за «Овьедо», «Эйбар», «Эспаньол» и «Алавес».
  • В индийской Суперлиге выступают 10 команд. «Джамшедпур» идет на второй строчке, «Атлетико де Калькутта» – на седьмой.

Идиотский гол из Индии – даже Митхуну Чакраборти ты посочувствуешь больше, чем этому вратарю

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