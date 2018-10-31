Герой из чемпионата Индии вынес мяч с ленточки, но расквасил о штангу самое сокровенное
Счет 2:1 не в его пользу.
Полузащитник клуба «Пуна Сити» Ашутош Мета сделал героическое спасение ворот ценой очень неприятной травмы в матче чемпионата Индии против «Гоа».
Ашутош спас команду от разгрома, когда при счете 2:4 вынес мяч с ленточки после удара футболиста «Гоа». Правда, после этого Мета врезался в штангу самым болезненным для мужчины способом.
- Несмотря на подвиги Меты счет не изменился, и «Пуна Сити» проиграл – 2:4.
- Для Ашутоша это был первый матч в сезоне-2018/19.
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