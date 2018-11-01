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Межгалактический голасо бразильского полузащитника, который уничтожил девятку «Гоа»

Межгалактический голасо бразильского полузащитника, который уничтожил девятку «Гоа»
Eurosport

28 мин. назад

Мощно и точно.

Бразильский полузащитник «Джамшедпур» Мемо забил шикарный гол в матче чемпионата Индии против «Гоа».

30-летний футболист получил мяч после выноса на линии штрафной и мощнейшим ударом идеально отправил его в девятку, сделав счет 3:1 в пользу хозяев.

  • Через минуту разгром «Гоа» оформил Сумит Пасси. Окончательный счет – 4:1.
  • Мемо забил первый гол в сезоне-2018/19.
  • Благодаря победе «Джамшедпур» догнал в таблице чемпионата Индии «Гоа» – у обеих команд по 10 очков.
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