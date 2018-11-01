Межгалактический голасо бразильского полузащитника, который уничтожил девятку «Гоа»
Мощно и точно.
Бразильский полузащитник «Джамшедпур» Мемо забил шикарный гол в матче чемпионата Индии против «Гоа».
30-летний футболист получил мяч после выноса на линии штрафной и мощнейшим ударом идеально отправил его в девятку, сделав счет 3:1 в пользу хозяев.
- Через минуту разгром «Гоа» оформил Сумит Пасси. Окончательный счет – 4:1.
- Мемо забил первый гол в сезоне-2018/19.
- Благодаря победе «Джамшедпур» догнал в таблице чемпионата Индии «Гоа» – у обеих команд по 10 очков.
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