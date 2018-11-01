Twitter

Мику объявился в Индии и показал местным, что такое идеальный штрафной

Мику объявился в Индии и показал местным, что такое идеальный штрафной
Eurosport

1 час назад

Быстрее выстрела.

Венесуэльский нападающий Мику, который уже второй сезон играет в индийском клубе «Бангалор», сравнял счет в матче чемпионата страны против АТК.

Уже в добавленное к первому тайму время форвард идеально исполнил штрафной, мощным ударом вогнав мяч в ближнюю девятку. Счет стал 1:1.

  • Во второй тайме «Бангалор» вырвал победу – 2:1.
  • Мику забил три гола в четырех матчах чемпионата Индии-2018/19. В прошлом сезону у него 15 мячей в 20 играх.
  • Венесуэлец играл за «Валенсию», «Хетафе», «Селтик» и «Райо».
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Hero I-League

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу

02:25
Популярные видео
Роковой промах Трампа, стоивший ему полуфинала
2 285 просмотров8 ч
Возможно, Селби – чернокнижник. Иного логичного объяснения его флюку нет
2 337 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться