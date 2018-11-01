Мику объявился в Индии и показал местным, что такое идеальный штрафной

Венесуэльский нападающий Мику, который уже второй сезон играет в индийском клубе «Бангалор», сравнял счет в матче чемпионата страны против АТК.

Уже в добавленное к первому тайму время форвард идеально исполнил штрафной, мощным ударом вогнав мяч в ближнюю девятку. Счет стал 1:1.

Во второй тайме «Бангалор» вырвал победу – 2:1.

Мику забил три гола в четырех матчах чемпионата Индии-2018/19. В прошлом сезону у него 15 мячей в 20 играх.

Венесуэлец играл за «Валенсию», «Хетафе», «Селтик» и «Райо».

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