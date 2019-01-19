Other Agency
Хлопчик из индийской лиги перехитрил вратаря таким ударом, за который нельзя не дать Пушкаша
Смотреть и пересматривать.
Нападающий индийского «Ченнаи Сити» Педро Манзи забил красивейший мяч в ворота «Аиджала» – такой не всегда увидишь в матчах Ла Лиги или АПЛ.
Даже комментатор не удержался и страстно закричал в этом шикарном моменте.
- «Ченнаи Сити» в итоге обыграл «Аиджал» (4:3) в рамках 13-го тура.
- «Ченнаи» занимает первую строчку в таблице, «Аиджал» – на предпоследнем, 10-м месте.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте