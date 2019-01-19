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Хлопчик из индийской лиги перехитрил вратаря таким ударом, за который нельзя не дать Пушкаша

Хлопчик из индийской лиги перехитрил вратаря таким ударом, за который нельзя не дать Пушкаша
Eurosport

19/01/2019 в 12:57

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Нападающий индийского «Ченнаи Сити» Педро Манзи забил красивейший мяч в ворота «Аиджала» – такой не всегда увидишь в матчах Ла Лиги или АПЛ.

Даже комментатор не удержался и страстно закричал в этом шикарном моменте.

  • «Ченнаи Сити» в итоге обыграл «Аиджал» (4:3) в рамках 13-го тура.
  • «Ченнаи» занимает первую строчку в таблице, «Аиджал» – на предпоследнем, 10-м месте.
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