Хлопчик из индийской лиги перехитрил вратаря таким ударом, за который нельзя не дать Пушкаша

Нападающий индийского «Ченнаи Сити» Педро Манзи забил красивейший мяч в ворота «Аиджала» – такой не всегда увидишь в матчах Ла Лиги или АПЛ.

Даже комментатор не удержался и страстно закричал в этом шикарном моменте.

«Ченнаи Сити» в итоге обыграл «Аиджал» (4:3) в рамках 13-го тура.

«Ченнаи» занимает первую строчку в таблице, «Аиджал» – на предпоследнем, 10-м месте.

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