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Индийский Роналду выполнил гениальную бисиклету, но на него нашелся индийский Буффон

Индийский Роналду выполнил гениальную бисиклету, но на него нашелся индийский Буффон
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Плюс 200 в карму вратарю.

Зрители матча индийской Суперлиги «Джамшедпур» – «Бенгалуру» едва не стали свидетелями кандидата на Премию Ференца Пушкаша.

На 57-й минуте хозяева подали угловой, и 22-летний форвард «Джамшедпур» Фарух Чаудхари идеально сложился и пробил через себя прямо с линии вратарской.

Быть бы шедевральному голу, если бы голкипер Гурприт Сингх Сандху не явил миру фантастическую реакцию.

  • Это был лучший шанс на гол, которого зрители так и не дождались – 0:0.
  • «Бенгалуру» – действующий чемпион Суперлиги, «Джамшедпур» лидирует после трех туров сезона-2019/20.
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