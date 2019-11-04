Зрители матча индийской Суперлиги «Джамшедпур» – «Бенгалуру» едва не стали свидетелями кандидата на Премию Ференца Пушкаша.

На 57-й минуте хозяева подали угловой, и 22-летний форвард «Джамшедпур» Фарух Чаудхари идеально сложился и пробил через себя прямо с линии вратарской.

Быть бы шедевральному голу, если бы голкипер Гурприт Сингх Сандху не явил миру фантастическую реакцию.

Это был лучший шанс на гол, которого зрители так и не дождались – 0:0.

«Бенгалуру» – действующий чемпион Суперлиги, «Джамшедпур» лидирует после трех туров сезона-2019/20.

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