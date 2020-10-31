26-летний индийский футболист Скотт Д’Соуза почувствовал себя плохо во время игры с друзьями и упал на землю.

По предварительным данным, причиной смерти футболиста мог стать сердечный приступ, сообщает Indian Express.

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Де Соуза выступал за команды высшего дивизиона чемпионата Индии «Юнион Банк» и «Эйр Индиа».

  • Де Соуза представлял сборную страны на мини-футбольном турнире, который прошел в Китае в 2017 году.
  • За день до смерти Скотта в Корее покончил с собой 31-летний профессиональный футболист Ким Нам Чун.

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