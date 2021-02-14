Бывший футболист «Барселоны Б» Эдуардо Бедия укусил игрока команды соперника за бок во время матча чемпионата Индии между «Ченнаем» и «Гоа».

Инцидент произошел, когда оба игрока упали на газон. Пострадавшим оказался Депак Тангри, который после эпизода схватился за бок. Комментаторы также обратили внимание, что Бедия укусил соперника, но футболист после игры все отрицал.

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«Хочу прояснить: по телевизору показалось, что я укусил соперника, но там было лишь небольшое касание и небольшое проявление агрессии. Возможно, изображение показывает вещи немного по другому, но Депак Тангри знает, что там произошло», – написал Бедия в инстаграме.

Матч закончился вничью со счетом 2:2.

Бедия провел за «Барселону Б» в Сегунде 39 матчей и забил 7 мячей.

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