Imago
«Чемпионат»: Комличенко может продолжить карьеру в Бундеслиге
Но это, конечно, не «Бавария» и не «Боруссия».
Русский форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Как сообщил «Чемпионату» источник в Transfermarkt, 23-летним футболистом интересуются «Фортуна» из Дюссельдорфа и «Аугсбург», которым требуется усиление атакующей линии за приемлемую цену.
- «Фортуна» в сезоне-2018/19 замкнула топ-10 чемпионата Германии, «Аугсбург» стал 15-м.
- Комличенко сыграл 30 матчей за «Младу-Болеслав» и забил 27 мячей, став рекордсменом чемпионата Чехии по числу голов за сезон.
Комличенко и Караваев попали в расширенный состав сборной России на игры с Сан-Марино и Кипром
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте