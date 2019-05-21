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«Чемпионат»: Комличенко может продолжить карьеру в Бундеслиге

«Чемпионат»: Комличенко может продолжить карьеру в Бундеслиге
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Но это, конечно, не «Бавария» и не «Боруссия».

Русский форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Как сообщил «Чемпионату» источник в Transfermarkt, 23-летним футболистом интересуются «Фортуна» из Дюссельдорфа и «Аугсбург», которым требуется усиление атакующей линии за приемлемую цену.

  • «Фортуна» в сезоне-2018/19 замкнула топ-10 чемпионата Германии, «Аугсбург» стал 15-м.
  • Комличенко сыграл 30 матчей за «Младу-Болеслав» и забил 27 мячей, став рекордсменом чемпионата Чехии по числу голов за сезон.

Комличенко и Караваев попали в расширенный состав сборной России на игры с Сан-Марино и Кипром

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