Завораживающий навес Домагоя, но не Виды, который докажет, что в Хорватии бывает не только ад

В хорватском чемпионате случается не только дичь, но и красивые эпизоды – 4 ноября это продемонстрировал матч «ХНК Горица» – «Хайдук».

Защитник «Хайдука» Домагой Брадарич невероятно зрелищно ассистировал Жайро да Силве: направил мяч почти вертикально вверх, после чего тот идеально спикировал на макушку партнеру. Который, судя по всему, не совсем идеально приземлился после гола.

Лидерские позиции в чемпионате Хорватии оккупированы Загребом – «Динамо» (первое место, 30 очков) и «Локомотивом» (вторая строчка, 28 баллов)

«Горица» – четвертая (22 очка), «Хайдук» – седьмой (12 баллов).

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