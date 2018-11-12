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Эта хорватская бисиклета, как шампанское – взбодрит тебя и добавит приятных эмоций
Тебе будет хорошо.
В матче 14-го тура чемпионата Хорватии загребское «Динамо» выиграло у загребской «Локомотивы» – 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Бруно Петкович – и ты просто обязан его увидеть. Такой бисиклета в европейском футболе не забивалась уже давно – примерно со времен подвигов Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в Лиге чемпионов-2017/18.
Права на Петковича принадлежат «Болонье» – игрок выступает за «Динамо» на правах аренды.
- «Динамо» лидирует в чемпионате Хорватии с 36 очками.
- «Локомотива» идет второй, у нее 28 баллов.
Этот парень – внебрачный сын Златана. Иначе не объяснить, откуда он вынул такой гол
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