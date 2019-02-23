Защитник в Словении выносил мяч, тот попал в форварда и с 30 метров залетел в ворота

Курьезный гол залетел в матче чемпионата Словении между «Целе» и «Горицей».

Уже на четвертой минуте при счете 0:1 защитник хозяев пытался вынести мяч со своей половины поля, но попал в нападающего «Горицы» Семира Шмальяджича. Несмотря на то, что эпизод происходил вне штрафной, мяч по невероятной дуге перелетел через голкипера и влетел в ворота.

Дальше матч превратился в триллер. На седьмой минуте «Целе» дуплетом сравнял счет и в итоге выиграл со счетом 4:3.

На счету Шмальяджича четыре гола в 16 матчах словенского чемпионата.

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