Риека
    -
    19:55
    26.06.20
    Руевица
    Горица
      Чемпионат Хорватии • Тур 31
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      Риека - Горица
      Чемпионат Хорватии - 26 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Хорватии. Следите за матчем Риека – Горица на Eurosport.ru! 26 июня 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симон Рожман или Вальдас Дамбраускас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Риека и Горица и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Риека и Горица, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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