Хайдук Сплит
    -
    22:05
    26.06.20
    Стадион Полюд
    Славен Белупо
      Чемпионат Хорватии • Тур 31
      Календарь
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      Хайдук Сплит - Славен Белупо
      Чемпионат Хорватии - 26 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Хорватии. Следите за матчем Хайдук Сплит – Славен Белупо на Eurosport.ru! 26 июня 2020 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игор Тудор или Томислав Штипич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хайдук Сплит и Славен Белупо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хайдук Сплит и Славен Белупо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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