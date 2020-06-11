Истра
    -
    22:05
    11.06.20
    Stadion Aldo Drozina
    Хайдук Сплит
      Чемпионат Хорватии • Тур 28
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Истра - Хайдук Сплит
      Чемпионат Хорватии - 11 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Хорватии. Следите за матчем Истра – Хайдук Сплит на Eurosport.ru! 11 июня 2020 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ivan Prelec или Игор Тудор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Истра и Хайдук Сплит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Истра и Хайдук Сплит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет