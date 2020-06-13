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Славен Белупо - Осиек

Чемпионат Хорватии - 13 июня 2020

Футбол, Чемпионат Хорватии. Следите за матчем Славен Белупо – Осиек на Eurosport.ru! 13 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Томислав Штипич или Ivica Kulesevic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славен Белупо и Осиек и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Славен Белупо и Осиек, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

