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Осиек - Риека

Чемпионат Хорватии - 1 июля 2020

Футбол, Чемпионат Хорватии. Следите за матчем Осиек – Риека на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Осиек и Риека и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Осиек и Риека, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

