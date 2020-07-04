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НК Вараждин - Славен Белупо

Чемпионат Хорватии - 4 июля 2020

Футбол, Чемпионат Хорватии. Следите за матчем НК Вараждин – Славен Белупо на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Samir Toplak или Томислав Штипич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу НК Вараждин и Славен Белупо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются НК Вараждин и Славен Белупо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

