Локомотива
    -
    22:05
    04.07.20
    Kranjceviceva
    Интер Запрешич
      Чемпионат Хорватии • Тур 33
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      Локомотива - Интер Запрешич
      Чемпионат Хорватии - 4 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Хорватии. Следите за матчем Локомотива – Интер Запрешич на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Goran Tomic или Томислав Ивкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотива и Интер Запрешич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотива и Интер Запрешич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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