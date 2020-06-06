Славен Белупо
    -
    19:55
    06.06.20
    Градски
    HNK Gorica
      Чемпионат Хорватии • Тур 27
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Славен Белупо - HNK Gorica
      Чемпионат Хорватии - 6 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Хорватии. Следите за матчем Славен Белупо – HNK Gorica на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томислав Штипич или Вальдас Дамбраускас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славен Белупо и HNK Gorica и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Славен Белупо и HNK Gorica, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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