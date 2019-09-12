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Юный хорватский гений умчался к воротам с центра поля, сделал финт Зидана и положил сочнейший мяч

Юный хорватский гений умчался к воротам с центра поля, сделал финт Зидана и положил сочнейший мяч
Eurosport

17 мин. назад

В Хорватии подрастает достойная смена Луке Модричу.

17-летний футболист Диона Белие забил фантастический мяч за вторую команду «Осиека».

Юный хорват получил мяч в районе центрального круга, обыграл двух соперников, убрал третьего финтом Зидана и точно пробил в верхний угол. Красота!

  • Этот гол стал для Белие первым в составе молодежной команды «Осиека».
  • На счету Дионы 4 матча в составе сборной Хорватии U17.

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