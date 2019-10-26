«Хайдук» в матче 13-го тура чемпионата Хорватии выиграл у «Славена» – 2:0.

Второй мяч был забит курьезнейшим образом: футболисты «Славена» подумали, что сравняли счет, и побежали праздновать гол. На самом деле, игрок гостей угодил в штангу – «Хайдук» тут же провел разящую контратаку и, воспользовавшись отлучкой голкипера Антонио Ежины, оформил взятие ворот.

«Хайдук» лидирует в чемпионате Хорватии, на счету команды 27 очков.

«Славен», напротив, занимает последнее 10-е место с 10 баллами.

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