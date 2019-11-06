Во время игры в одной из низших лиг Хорватии произошел редкий инцидент.

Футболист по имени Иван Газдек, раздосадованный тем, что на поле выбежала курица, пнул птицу ногой и таким образом убил ее. Главный арбитр встречи предъявил Газдеку красную карточку.

Позже игрок оправдался за свой поступок. «Куры постоянно выбегают на поле, поэтому игру нужно было остановить. Из-за них на поляне полно фекалий, создаются негигиеничные условия. Я всего лишь хотел прогнать их, взмахнул ногой и случайно убил одну птицу», – приводит слова Газдека 24sata.

Кроме того, Иван рассказал, что хозяйка курицы совсем на него не злилась: «Она сразу же убрала птицу с места происшествия и никому ничего не сказала. Но я чувствовал себя виноватым, поэтому отправил ей письмо с извинениями и новую курицу. После игры об этом уже никто не думал, все ели гуляш и веселились».

Газдек выступает за команду «Еленград», в прошедшей игре она победила со счетом 8:1.

Матч проходил в рамках второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина.

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