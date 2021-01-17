«Славен» из чемпионата Хорватии проиграл товарищеский матч клубу «Сесвете», выступающему во втором дивизионе. Возможно, из-за того, что футболисты вышли на поле в берушах.

Необычное нововведение предложил тренер Томислав Стипич. Сообщается, что он требует от игроков лучшей коммуникации, автоматизма на поле. По мнению коуча, беруши помогут футболистам лучше понимать местоположение партнеров по команде.

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«Цель этой игры – в том, чтобы игроки развивали другие органы чувств невербальное общение. Хотим, чтобы они играли независимо, поэтому создали более сложные условия», – цитирует Стипича Sportske Jutarnj со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Сесвете».

«Славен» ушел на зимний перерыв, находясь на шестом месте.

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