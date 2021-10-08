Лучший арбитр Хорватии Иван Бебек отстранен от работы на четыре месяца из-за инцидента после матча 10-го тура чемпионата Хорватии между «Хайдуком» и «Локомотивом».

Судья оказался в центре скандала из-за аудиозаписи, которая попала в публичный доступ. На ней Бебек оскорбил журналиста из Сплита, а также фанатов «Хайдука» после того, как он не поставил пенальти в ворота «Локомотива» из Загреба. Дисциплинарная комиссия Хорватского футбольного союза (HNS) провела разбирательство, по результатам которого приняла решение забанить судью на 4 месяца, сообщается на официальном сайте HNS

Бебек является арбитром ФИФА с 2003 года.Также он – единственный хорватский судья, который работал на трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

30 сентября Иван Бебек обслуживал матч соперников «Спартака» по группе Лиги Европы-2021/22 – «Легии» и «Лестера».

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