15 декабря в рамках чемпионата Хорватии состоялся матч между «Истрой» из Пулы и загребским «Динамо», закончившийся со счетом 2:0 в пользу динамовцев.
В самом конце игры произошел странный инцидент. На последних минутах встречи нападающий Бруно Петкович должен был пробить пенальти в ворота «Истры», но почему-то выполнил его не по правилам, притормозив перед ударом. За это он получил от судьи желтую карточку. Поскольку она была второй в активе форварда, сразу же последовало удаление.
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