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Бавария - Реал Мадрид

Международный Кубок чемпионов - 21 июля 2019

Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 21 июля 2019 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Нико Ковач или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

