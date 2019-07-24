Ювентус
    -
    14:30
    24.07.19
    Nanjing Olympic Sports Center
    Интер
      Международный Кубок чемпионов • Регулярный
      Календарь
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      Онлайн
      Ювентус - Интер
      Международный Кубок чемпионов - 24 июля 2019

      Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Ювентус – Интер на Eurosport.ru! 24 июля 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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