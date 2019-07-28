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      Милан - Бенфика
      Международный Кубок чемпионов - 28 июля 2019

      Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Милан – Бенфика на Eurosport.ru! 28 июля 2019 года в 22:06 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дженнаро Гаттузо или Бруну Лаже? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Бенфика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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