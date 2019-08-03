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Манчестер Юнайтед - Милан

Международный Кубок чемпионов - 3 августа 2019

Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Милан на Eurosport.ru! 3 августа 2019 года в 19:36 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Дженнаро Гаттузо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

