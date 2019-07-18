«Арсенал» и «Бавария» стартовали в Междунардном Кубке чемпионов-2019 и забили три мяча.

Первый там оказался безголевым. Счет открыл на 49-й минуте Луис Познаньский – он срезал мяч в свои ворота после классной скидки Обамеянга.

За 19 минут до конца матча Роберт Левандовский головой отправил мяч уже в чужие ворота после ассиста Сержа Гнарби.

Матч катился к ничьей, но на 88-й минуте отличился Эдвард Нкетиа – «Арсенал» провел классную комбинацию в штрафной после подачи углового, как будто игроки «Баварии» там отсутствовали.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Арсенала».

Также в ночь с 17 на 18 июля «Фиорентина» выиграла у «Гвадалахары» (2:1).

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