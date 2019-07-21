Eurosport
«Арсенал» разнес «Фиорентину» – всего голы уничтожения
Унаи Эмери выдумал крутые комбинации с «канонирами».
В матче Международного Кубка чемпионов «Арсенал» разгромил «Фиорентину» – 3:0.
Счет на 15-й минуте открыл Эдвард Нкетиа. «Канониры» провели молниеносную контратаку в семь касаний и без помех расстреляли вратаря «фиалок» Драговского.
На 50-й минуте Нкетиа выбил дубль после странной атаки «канониров», когда сразу два защитника врезались в Дженкинсона и не помешали англичанами забить.
На 89-й минуте Джозеф Уиллок занес третий мяч. Снова «Фиорентина» провалилась в центре поля, и «канониры» практически зашли с мячом в ворота.
- В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Реалом», а «Фиорентина» потягается с «Бенфикой».
- Матчи пройдут 24 и 25 июля.
«Я могу заработать больше, чем Лига чемпионов». Как Международный Кубок чемпионов изменит футбол
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте