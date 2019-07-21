В матче Международного Кубка чемпионов «Арсенал» разгромил «Фиорентину» – 3:0.

Счет на 15-й минуте открыл Эдвард Нкетиа. «Канониры» провели молниеносную контратаку в семь касаний и без помех расстреляли вратаря «фиалок» Драговского.

На 50-й минуте Нкетиа выбил дубль после странной атаки «канониров», когда сразу два защитника врезались в Дженкинсона и не помешали англичанами забить.

На 89-й минуте Джозеф Уиллок занес третий мяч. Снова «Фиорентина» провалилась в центре поля, и «канониры» практически зашли с мячом в ворота.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Реалом», а «Фиорентина» потягается с «Бенфикой».

Матчи пройдут 24 и 25 июля.

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