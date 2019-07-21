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«Бавария» прикончила «Реал», но «Мадрид» блеснул роскошным штрафным
За команду Зидана забил дерзкий тинейджер.
В матче Международного Кубка чемпионов «Бавария» потрепала «Реал» – 3:1.
На 15-й минуте забил Корентен Толиссо. «Бавария» ловко раскатала «Реал» в позиционной атаке, Толиссо оказался без опеки и со второй попытки расстрелял Тибо Куртуа.
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Второй мяч забил Роберт Левандовский, ловко разобравшийся с двумя защитниками в штрафной «Мадрида».
Серж Гнабри сделал счет крупным после фланговой атаки мюнхенцев. Снова защитники «Реала» бросили соперника одного в штрафной.
За несколько минут до конца игры мадридцы заработали штрафной. К мячу подошел 18-летний Родриго и технично завинтил мяч в угол вратаря «Баварии».
- На 81-й минуте вратарь мюнхенцев Свен Ульрайх получил красную карточку.
- Родриго перешел в «Реал» в июле 2019-го. Мадридцы заплатили «Сантосу» 45 миллионов евро.
- 24 июля «Бавария» сыграет с «Миланом», а «Реал» – с «Арсеналом».
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