В матче Международного Кубка чемпионов «Бавария» потрепала «Реал» – 3:1.

На 15-й минуте забил Корентен Толиссо. «Бавария» ловко раскатала «Реал» в позиционной атаке, Толиссо оказался без опеки и со второй попытки расстрелял Тибо Куртуа.

Твит

Второй мяч забил Роберт Левандовский, ловко разобравшийся с двумя защитниками в штрафной «Мадрида».

Серж Гнабри сделал счет крупным после фланговой атаки мюнхенцев. Снова защитники «Реала» бросили соперника одного в штрафной.

За несколько минут до конца игры мадридцы заработали штрафной. К мячу подошел 18-летний Родриго и технично завинтил мяч в угол вратаря «Баварии».

На 81-й минуте вратарь мюнхенцев Свен Ульрайх получил красную карточку.

Родриго перешел в «Реал» в июле 2019-го. Мадридцы заплатили «Сантосу» 45 миллионов евро.

24 июля «Бавария» сыграет с «Миланом», а «Реал» – с «Арсеналом».

Качай приложение Eurosport для iOS или Android