Лондонский «Тоттенхэм» в матче Международного Кубка чемпионов выиграл у туринского «Ювентуса» со счетом 3:2.

Ничейный счет продержался в игре до 93-й минуты, когда лидер «шпор» Харри Кейн забил совершенно чудесный мяч ударом из центрального круга. Голкипер «бьянконери» Войцех Шченсный далеко вышел из ворот и позволил мячу очутиться в сетке, а «Тоттенхэму» – победить.

Кроме Кейна, за «шпор» в матче забили Эрик Ламела и Лукас Моура.

В составе «Ювентуса» отличились Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду.

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