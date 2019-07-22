«Ювентус» проиграл «Тоттенхэму» в Международном Кубке чемпионов – 2:3.

Туринцы пропустили в первом тайме от Эрика Ламелы, но во второй половине Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду перевернули игру и вывели «Юве» вперед. Криш забил на 60-й минуте, а на 63-й Маурицио Сарри заменил португальца на Матеуса Перейру.

Ранняя замена в товарищеском турнире вызвало сильное неудовольствие у Криштиану: он высказал Сарри прямо у поля. Маурицио лишь развел руки в стороны.

После замены Криша «Ювентус» пропустил дважды – от Лукаса Моуры и Харри Кейна – и проиграл матч.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.

Сарри возглавил туринцев летом после ухода из «Челси».

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